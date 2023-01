Il dramma di una dottoressa 38enne | I sintomi trascurabili del male che l’ha colpita si sono rivelati un allarme

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Diagnosi scioccante a 38 anni, la giovane donna non avrebbe mai immaginato di essere malata: ecco cos’hanno scoperto i medici sulla sua malattia Prevenzione (Pixabay)La medicina negli anni ha fatto passi da gigante in merito alla ricerca sulle malattie, se un tempo le problematiche al cuore si correlavano a tassi altissimi di mortalità, adesso c’è una longevità inaudita attraverso le nuove tecnologie come i defibrillatori. Eppure superata una malattia, arriva a farci visita un’altra. I tumori, ad esempio,definiti la malattia del secolo, e per quanto la ricerca vada avanti, in alcuni casi siamo ancora inermi. Una maggiore consapevolezza deidei tumori mortali si rivelerà “cruciale” nel individuarli presto, spiegano i medici, dopo aver trovato attraverso una diagnosi un tumore ad una donna di soli 38 anni. La paziente in questione si era ...

Il Riformista

E' un termine davvero "brutto", tanto più in questo momento con ildiguerra a noi vicina. Non siamo in guerra: abbiamo solo modi diversi di vedere i problemi e le soluzioni, scale delle ...... Letta mediocre: ha sbagliato tutto" Rinascimento Marx, solo in Italia è chiuso a chiave in soffitta Manca persino il senso delpolitico che oggettivamente il Pd vive. Soprattutto manca... Il dramma di Navalny in una cella micro, malato e senza cure: “Vogliono ucciderlo” Il dramma giovedì mattina in un appartamento di via Marinetti, a Milano. A perdere la vita un 27enne brasiliano, istruttore di fitness, che da qualche mese frequentava il proprietario di casa, un 71en ...Alessandro e Maria Chiara hanno perso la vita per colpa di una buca piena d'acqua: l'amico sopravvissuto racconta la dinamica dell'incidente ...