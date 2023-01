Il Dl Aiuti passa alla Camera ed è legge Dal Superbonus al 90% allo sblocca trivelle alle accise | cosa c’è nel decreto

Il Sole 24 ORE

L'Aula della Camera ha definitivamente approvato con 164 voti favorevoli e 127 contrari (3 gli astenuti) il Dlquater, nel testo identico a quello licenziato dal Senato. Il provvedimento stanzia circa nove miliardi in favore di imprese e famiglie per il contenimento dei caro - energia e riporta, tra l'...i giorni nella sua stanza, in preda a una forma estrema di malessere di cui non riesce ad ... Oggi sono piu' di 300 le famiglie che ricevono, in particolare beni di prima necessita', o, dove ... Dl aiuti quater, dal superbonus al 90% allo sblocca trivelle: cosa c’è nel decreto Chi sono i protagonisti e le new entry della settina stagione della fiction più amata di Rai 1 Scopri subito il cast di Che Dio Ci Aiuti 7!Una ricerca condotta da Just Eat mostra il rapporto degli italiani con lo stile di vita vegan. Il 60% cambia idea dopo poco ...