Il Comune di Santo Stefano Magra dona un terreno alla scuola di agraria - Cronaca - lanazione.it

CittaDellaSpezia

L'ente ha messo a disposizione un'area verde per agevolare la didattica degli studenti del Parentucelli ...... il rituale religioso in onore diStefano e la Festa delle Propaggini, hanno inaugurato il ... Una sinergia istituzionale, tra, Governo e Regione, che certamente ci consentirà di ... Il Comune di Santo Stefano mette a disposizione i suoi terreni agricoli per gli studenti del Parentucelli Arzelà Il progetto “Sentinella Antitruffa” del Comune di Campobasso, attraverso il Fondo per la Prevenzione e il Contrasto delle truffe agli Anziani del Ministero dell’Interno e Prefettura di Campobasso, ha ...Il Comune di Santo Stefano, nella persona della sua sindaca Paola Sisti, ha firmato una convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana, che prevede la cessione in co ...