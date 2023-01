Il Foglio

Ci hanno preso gusto, al Fatto quotidiano . E per la serie 'Il', dopo aver rappresentato la premier come una sorta di 'donna cannone' in evidente sovrappeso, ecco una Giorgiacon tanto di corna. No, per fortuna le questioni di cuore stavolta ...Ma dato che i post - fascisti ed ilmediatico che li sostiene non possono ammettere l'errore ...e i suoi ministri hanno subito gonfiato il petto e i giornalacci (oltre a radio e tv) che li ... Il Circo Meloni e le capriole su Pos, Mes e accise Voto da remoto solo per chi ha concrete difficoltà a raggiungere i gazebo. E ora si ricomincia: il rompicapo si sposta su quali siano i territori ...Per calmierare i prezzi dei carburanti che dal 1 gennaio hanno ripreso a salire schizzando negli ultimi giorni anche ben oltre i 2 euro, dopo che il governo ha rimesso le accise che il governo Draghi ...