Il 41 bis è fondamentale per la tenuta della democrazia | attenzione agli approcci sbagliati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La ‘ndrangheta ha perso (da tempo) il mitoimpenetrabilità, si moltiplicano i collaboratori di giustizia, cioè gli affiliati che decidono di affidarsi allo Stato, raccontando quello che sanno. L’ultimo caso (noto) è stato puntualmente descritto in un lungo e documentato articolo di Davide Milosa su ilfattoquotidiano.it e riguarda un personaggio appartenente alla ignobile aristocrazia mafiosa trapiantata al Nord, trattasi del “picciotto” Rosi Barbaro, strettamente imparentato con i Papalia di Buccinasco. Sono, come al solito, tanti gli spunti riflessione che l’articolo illumina, ma a me interessa sottolinearne soltanto uno, nella speranza che serva anche a quanti oggi rischiano uno sbato ad uno degli istituti giuridici fondamentali per la...