Ida Platano e Alessandro Vicinanza | i fan insorgono | Ma come vi siete conciati!

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Idapostano una storia su Instagram che fa discutere i fan: "Mavi" Nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo visto Riccardo scontrarsi nuovamente con Gloria. La nuova dama del parterre ha esordito con una frase che ha mandato su tutte le furie il cavaliere tarantino. Secondo ciò che lascia intendere Gloria, Riccardo anche dopo una discussione non è mai pronto a metterci una pietra sopra ed andare avanti, ricordando così anche il comportamento che per ben 5 anni ha avuto con Ida. Riccardo sostiene che questa è una menzogna, una bella battuta studiata a tavolino dopo aver osservato bene le puntate in cui si scontrava con la sua ex ormai felicemente fidanzata. Se nel percorso di Riccardo, Ida sembra avere ...