ICT | Startup e PMI innovative impennano | + 8 | 6 % a fine 2022

(Di giovedì 12 gennaio 2023)e PMI: è con questa piacevole notizia che Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT, insieme ad InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale, ha presentato nella mattinata di oggi la quarta edizione dell’analisi di monitoraggio dedicata alle performance economiche dellee PMIdel settore ict. Il report di monitoraggio rappresenta un riferimento oggettivo e continuo per l’ecosistema dellee delle PMIitaliane: i dati, aggiornati al 10 ottobre, sottolinea quanto la crescita demografica die pmiict sia rimasta sostenuta. L’ecosistema ...

Key4biz.it

Con questo nuovo perimetro di 11.487 imprese, la quotasul totale die pmi innovative(16.554 a ottobre 2022) aumenta al 69%, ovvero più di 2 su 3. Gli indicatori di produttività per ...IL VALORE GENERATO DA PMI EComplessivamente nel 2021 per ogni euro di produzione, le PMI einnovativehanno generato 32,3 centesimi di valore aggiunto (32,2 nel 2020) contro ... Anitec Assinform, startup dell'Ict in aumento dell'8,6% nel 2022 Startup innovative in salute hanno realizzato maggior valore aggiunto rispetto alle startup e PMI innovative non-ICT.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...