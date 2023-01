I tormentoni musicali nascono e rinascono su TikTok

Leggi su zon

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non estratto come singolo all’epoca di Born This Way, “Bloody Mary” sta vivendo in queste settimane una ritrovata, e per certi versi inaspettata, floridezza artistica. Merito di Mercoledì, la serie Netflix dedicata alla più giovane discendente della famiglia Addams e già rinnovata per una seconda stagione, e del balletto in cui la protagonista si profonde nel corso del quarto episodio, diventato virale sugrazie ad una serie di clip con in sottofondo proprio la hit di Lady Gaga in una versione remixata e velocizzata. Il 2022 appena passato aveva già incoronato Kate Bush a regina dell’algoritmo surendendo la sua Running Up That Hill (lirica dalle tinte “tempestose” del 1985) il secondo pezzo più ascoltato al mondo su Spotify, dietro solo ad As It Was dell’ex One Direction e icona queer Harry Styles. Le radici di questo fenomeno di ...