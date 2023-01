“I tassi devono salire ancora” | lo dice la Bce

(Di giovedì 12 gennaio 2023) FRANCOFORTE – Per contrastare l’inflazione i. Loil Consiglio direttivo della Banca centrale europea nel Bollettino economico dopo aver nuovamente alzato idi interesse ambre, questa volta per 50 punti base a fronte dei 75 punti base dei due aumenti precedenti. La Bce “ritiene che idi interesse debbanoaumentare in misura significativa, a un ritmo costante, per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio termine”. Secondo Francoforte i rischi di inflazione “sono prevalentemente al rialzo”. Sul breve termine le pressioni attuali “potrebbero generare aumenti dei prezzi al dettaglio dei ...

