(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ci sono innumerevoli variabili che possono portare alla cancellazione di un volo, dal meteo all’imprevidibilità umana. Quella informatica, la più recente, rischia di diventare quella che produce più fermi in assoluto. Lo sanno bene i passeggerini che, mercoledì 11 gennaio, sono rimasti bloccati negli aeroporti per quasi un’intera giornata. Eppure, dietro le quinte, c’era “solamente” un problema software. Nessun attacco terroristico, nessun problema della rete internet ma solo un (non) banale disguido informatico. Non è colpa dei computer. Anzi, giocare con le parole non aiuta a comprendere cosa sia veramente successo. Anche perché non è stato per niente banale il guasto che fin da subito aveva fatto cancellare 94 voli e ritardarne più di mille, tanto da far decidere la Faa, l'autorità aeronautica statunitense, di bloccare tutti i voli negli Stati Uniti ...

I problemi tecnologici che stanno lasciando l'America giù dagli aerei I passeggeri americani mercoledì 11 gennaio sono rimasti bloccati negli aeroporti per quasi un'intera giornata. Non è solo un problema di software, gli Stati Uniti hanno urgentemente bisogno di import ...