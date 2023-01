I Pinguini Tattici Nucleari | chiuderanno il tour a Campovolo A Messina il 30 luglio

Agenzia ANSA

La band di Bergamo annuncia una nuova importantissima tappa del tour negli stadi e sarà alla RCF Arena di Reggio Emilia. Saranno undici le tappe complessive di questo entusiasmante viaggioDopo il tutto esaurito per l'appuntamento dell'11 luglio 2023 a San Siro e del 23 luglio all'Olimpico di Roma, iNucleari annunciano la nuova e ultima data del loro primo tour negli stadi: 9 settembre all'RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo) . Sono centinaia di migliaia i biglietti venduti ... Pinguini Tattici Nucleari a Campovolo chiusura tour 2023 - Musica Milano, 12 gen. (askanews) - Una nuova, ultima data si aggiunge al lungo tour negli stadi: sabato 9 settembre 2023, i Pinguini Tattici Nucleari ...Annunciata per il 9 settembre un'ultima data nel 'tempio' italiano della musica live. Biglietti in vendita da venerdì 13 gennaio ...