I nuovi personaggi di Che Dio Ci Aiuti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Che Dio CiVia Nico (Gianmarco Saurino), Monica (Diana Del Bufalo), Penny (Olimpia Novello), Ginevra (Simonetta Columbu), Erasmo (Erasmo Genzini) e naturalmente Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Che Dio Cisi rinnova nella settima stagione. Ecco chi sono iprotagonisti, decisi a non far rimpiangere i vecchi. 7 SUOR TERESA – FIORENZA PIERI Suor Teresa (45) fa parte dello stesso ordine di Suor Angela, ma è molto diversa da lei. Abita da anni a Parigi dove è professoressa di Teologia alla Sorbona. Scrive saggi e libri e ha dedicato la sua intera vita allo studio. L’ha sempre fatto, fin da piccola: i libri sono sempre stati il suo rifugio, lei, così timida e razionale, a differenza della sorella minore Luisa (Elena D’Amario), vivace, esuberante. Suor Teresa arriva ad Assisi per risolvere alcune questioni famigliari ...