I musei italiani sono trai più cari d' Europa Addirittura a Parigi costano meno | mentre a Londra sono proprio gratuiti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il rincaro di 5 euro del biglietto per visitare il Museo degli Uffizi a Firenze in alta stagione ha fatto clamore. Eppure la cultura in Italia è, in generale, costosissima. Dovremmo saperlo… Ipiù amati al mondo? Arriva la classifica dei viaggiatori X Leggi anche › “Splendida Cornice”, Geppi Cucciari ...

AGI - Agenzia Italia

La lunga chiusura ha rappresentato "una spina nel fianco, i turisti rimanevano delusi perché la casa era chiusa", gongola ora il direttore dei, Massimo Osanna. "L'atrio decidemmo di ...I giovani di Ultima generazione gettano vernice (lavabile) sui capolavori esposti nei, o sul ... Chissà quali non parole avremmo scelto noiNews correlate In Giappone il futuro dei treni ... Boom di accessi ai musei italiani durante le festività di Natale e ... Prima tesi di laurea sul Magmax, il Museo di Mineralogia di Asti. A discuterla all'Università di Palermo sarà la studentessa siciliana Ramona Di Maria, appassionata di arte e mineralogia. (ANSA) ...Partecipa al sondaggio di Money.it: è giusto aumentare i prezzi dei biglietti dei musei per il caro energia come deciso dagli Uffizi e come ipotizzato dal ministro Sangiuliano