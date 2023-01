“I delitti del BarLume” | su Sky tre nuove puntate | l’anticipazione in esclusiva di “Resort Paradiso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nuovo appuntamento con Idel: la seconda storia della produzione Sky Original coprodotta con Palomar,, arriva inlunedì 16 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. IDELè giunta quest’anno alla decima stagione e per l’occasione sono proposte ben trestorie. Confermata la regia di Roan Johnson (che delle storie è anche produttore creativo), quest’anno affiancato da Milena Cocozza, che dirige l’episodio “E allora zumba!”, così come gli storici personaggi che hanno reso famoso il “”: Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia ...