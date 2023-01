I convocati di Allegri per la sfida contro il Napoli

Tuttosport

Il tecnico dei bianconeri Massimilianoha diramato la lista dei, restano fuori in sei: oltre a Vlahovic e Pogba, non ci saranno Bonucci, De Sciglio, Cuadrado e Kaio Jorge. PORTIERI: ...Nelle altre sei,non lo ha schierato titolare. Nel derby del 15 ottobre, lo ha inserito a ... Con Cremonese e Udinese non è entrato neanche nella lista dei, per un problema agli ... Napoli-Juventus, i convocati di Allegri: c'è Bremer "Il Napoli è la squadra più forte del campionato, lo dice la classifica. Noi dobbiamo avere la voglia e l'entusiasmo di giocare questa partita". È questo quello che Massimiliano… Leggi ...In vista della sfida di Serie A contro il Napoli, andiamo alla scoperta della lista dei convocati scelta dall'allenatore della Juve Allegri ...