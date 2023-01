I concorrenti di Masterchef 12 volano a Tropea per la prova in esterna | anticipazioni 12 gennaio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Idi12 sono pronti a rimettersi ai fornelli per nuove prove sperando di non dover rinunciare al proprio sogno. Nella serata di oggi, giovedì 12, la nuova puntata sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW rilanciando la sfida degli aspiranti chef a cominciare dalla Mystery Box all’insegna dell’imprevedibilità. Sarà questa la parola d’ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche all’Invention Test che costringerà ia ‘giocare’ in coppia mettendosi alla. Ma cosa succederà aiin gioco? La primasarà quella della Mistery Box al cui interno, però, non ci saranno né prodotti né spezie né nulla di tutto questo, ma solo persone fondamentali ...

la Repubblica

Altro giro altra corsa. Nella quinta serata della dodicesima edizione del cooking talent di Sky Uno continuano le sfide a suon di ricette. Non mancano le sorprese e colpi di scena studiati ...Tre in meno, in colpo solo. La scorsa settimana è stata falciata la scuderia deinella cucina diItalia. Ma questa sera, giovedì 12, giovedì 12 gennaio su Sky disponibile in streaming su NOW , le cose saranno altrettanto accese, con colpi di scena che ... Masterchef 12, nella nuova puntata giudici e concorrenti volano a Tropea Al termine di una settimana d’attesa trascorsa non senza polemiche per quanto accaduto nell’appuntamento precedente, è giunto il momento di godersi la quinta puntata di MasterChef Italia 12, in onda q ...Dopo la strage dei concorrenti della puntata scorsa torna stasera su Sky e NOW Masterchef con una serie ulteriore di imprevedibili sorprese e colpi di scena. Tutte le anticipazioni.