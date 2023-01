Il Denaro

Per completare l'imponente allestimento della nuova Jazz,offre alcune delle funzioni di sicurezza e guida assistita più avanzate della categoria. La telecamera grandangolare ad alta ...dichiara emissioni di CO2 pari a 102 g/km, o 106 g/km per la variante Advance Sport. Anche la trasmissione è stata rivista per migliorare la sensazione di accelerazione . Per differenziare ... Honda rinnova la gamma Jazz e:Hev con la versione Advance Sport ... Honda ha deciso di rinnovare la gamma della sua Jazz, introducendo alcune novità di design e un aggiornamento del powertrain ibrido. Inoltre, debutta la nuova versione Advance Sport. Le vendite dei nu ...Il piccolo monovolume giapponese accoglie un nuovo allestimento con il MY 2023, insieme a più potenza e a sospensioni migliorate ...