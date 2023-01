Honda Jazz - Le novità della full hybrid

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Larinnova la gamma italianae:Hev. l'aggiornamentocompatta offredal punto di vista tecnico e un numero maggiore di allestimenti e opzioni. Le vendite saranno aperte a breve, con prezzi ancora da confermare. Debutta la Advanced Sport. Il design è stato affinato modificando paraurti, gruppi ottici, calandra e cerchi in lega, con ulteriori caratterizzazioni in base all'allestimento. Tutta nuova anche la tinta Fjord Mist blue per gli esterni. L'abitacolo propone abbinamenti cromatici rivisitati e un volante a due razze. La gamma, a sua volta aggiornata, comprende ora le versioni Advance, Elegance, Advanced Sport e Crosstar: la Advanced Sport, in particolare, è inedita e propone in esclusiva la tinta Urban Gray, le finiture ...