Holcim acquisisce la Nicem di Casazza | tra i maggiori produttori di carbonato di calcio

BergamoNews.it

Il colosso dei materiali da costruzioneha annunciato oggi l'acquisizione dell'azienda italiana Nicem. La somma non per stata comunicata. L'azienda, con sede nei pressi di Milano, specializzata in carbonato di calcio e tra i suoi ...Con questa acquisizione, le materie prime a basse emissioni di Nicem accelereranno la formulazione green delle soluzioni per l'edilizia sostenibile di, da ECOPact a ECOPlanet. "Nicem integra ... Holcim acquisisce la Nicem di Casazza, tra i maggiori produttori di ... La Holcim di Merone (notissima a livello internazionale per la produzione di calcestruzzi, cemento e aggregati) annuncia l’acquisizione di Nicem,leader nella produzione di carbonato di calcio nel Nord ...Holcim, multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione, ha acquisito Nicem, azienda leader nel settore del carbonato ...