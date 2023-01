“Ho voglia…” E Daniele Dal Moro si lancia con Oriana | verità hot al GF Vip

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Online è stato ribattezzato Darling e di solito è apprezzato dagli spettatori per la sua sensibilità profonda. Al contrario di Antonino Spinalbese,Dalnon ha mai adottato modi da latin lover al GF Vip 7, figuriamoci fare battute spinte. Beh oraMarzoli e Sarah Altobello possono confermare l’opposto. E chi se lo sarebbe mai aspettato da un concorrente comeDal. L’ex star di Uomini e Donne è l’ultima persona che i telespettatori del GF Vip 7 avrebbero immaginato veder fare un’uscita del genere, in diretta televisiva per giunta. Complice uno o più calici di vino eMarzoli e Sarah Altobello basite. GF Vip,siErano seduti tutti e tre uno al fianco dell’altro, al GF Vip 7 c’era una ...