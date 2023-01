“Ho una malattia” Serena Bortone | tutti lo hanno notato e la confessione è arrivata in diretta

Sanità Informazione

...turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di...... congedi, ai permessi pere salute mentale, per prestare servizio come giurato in un ... mentre i dipendenti con un saldo ferie inutilizzato riceveranno invece un pagamentotantum nel mese ... Long Covid, sintomi vanno via entro 1 anno in chi ha avuto una ... È volato in cielo all’età di 59 anni, dopo una malattia accettata con incredibile serenità, Fratel Biagio Conte, il missionario laico che ha fondato a Palermo negli anni ’90 la Missione Speranza e Car ...Chi è Viola Valentino conosciuta da tutti per essere l'ex moglie di Riccardo Fogli e per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo ...