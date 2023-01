Highlights Menen-Trento 0-3 | Champions League maschile 2022 2023 volley VIDEO

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilcon glidi Decospan VT-Trentino Itas 0-3 (15-25, 19-25, 16-25), partita valevole per la quinta giornata del girone D della Cevdi. Qualificazione ai quarti ottenuta per la formazione di coach Lorenzetti, che sale 15 punti in classifica e diventa irraggiungibile per tutte le avversarie di questa prima fase. Di seguito le fasi salienti dell’incontro andato in scena in Belgio. IL RECAP TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SportFace.

Eurosport IT

Follow the Champions League Volleyball match between Decospan Volley Team Menen and Itas Trentino with Eurosport UK. The match starts at 20:30 on 11 January 2023. Find up to date Champions League ...