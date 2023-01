Highlights e gol Real Betis-Barcellona 4-6 rigori | Supercoppa spagnola 2023 VIDEO

Sport Mediaset

Il video con glie idi Roma - Genoa 1 - 0, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Primo tempo in cui i giallorossi tirano quattordici volte in porta, Abraham trova l'ottima ...Il video con glie idi Fiorentina - Sampdoria 1 - 0, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Nel primo tempo arriva ildi Barak, con una comoda girata, a sbloccare la ... 114' | Gol di Adopo (Milan-Torino 0-1) | Video Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Torino di Juric. Gli ottavi al Franchi contro la Sampdoria sono decisi dalla rete di Barak al 25' del primo tempo. Una vittoria merita ...Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Sampdoria 1-0, gol e highlights: decisivo Barak. Viola ai quarti contro il Toro ...