Highlights e gol Milan-Torino 0-1 dts | ottavi Coppa Italia 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilcon glie i gol di0-1 dts, match valido per glidi finale di. Al Meazza nel primo tempo uno sfortunato De Ketelaere colpisce il palo, mentre nella ripresa i rossoneri faticano più del previsto, quindi possono dar vita a un gran forcing nel finale in seguito al rosso per Djidji. La partita si prolunga ai supplementari e qui, a sei minuti dai rigori, la sblocca Adopo in contropiede. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

