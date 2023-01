Infobetting

16:00 SPAGNA LALIGA Villarreal - Real Madrid 16:15 Maiorca - Valladolid 18:30 Espanyol - Girona 21:00 SPAGNA LALIGA2 Andorra - R. Oviedo 16:15 Malaga - Tenerife 18:30 Alaves - Burgos ...16:00 SPAGNA LALIGA Villarreal - Real Madrid 16:15 Maiorca - Valladolid 18:30 Espanyol - Girona 21:00 SPAGNA LALIGA2 Andorra - R. Oviedo 16:15 Malaga - Tenerife 18:30 Alaves - Burgos ... Hearts-St. Mirren (venerdì 13 gennaio 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici JOE SHAUGHNESSY’S mooted return home has hit a snag because of an injury crisis at St Mirren. Bohemians, along with Sligo Rovers, are interested in the centre-half, who has spent the past 13½ ...Robbie Neilson, the Hearts manager, has admitted that the success of Celtic’s ever-growing Japanese contingent is one of the reasons he was happy to sign Yutaro Oda, a striker from Vissel Kobe.