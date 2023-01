Harry racconta l’episodio che ha segnato la profonda rottura tra Meghan Markle e Kate Middleton

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dal 10 gennaio è disponibile in libreria e online “Spare” il libro del principe, pronto a sconvolgere la Monarchia, qualora ce ne fosse stato (ancora) bisogno. È un fiume in piena il secondogenito di Re Carlo. Ogni parola è intrisa di dolore, tormento ma anche di rivelazioni scottanti da far tremare tutto il Regno Unito. Dopo alcune pagine pubblicate in anteprima da The Guardian in merito a un’accesissima lite con tanto di scontro fisico fra i due fratelli, FanPage.it ha spoilerato altre scottanti rivelazioni. Protagoniste, questa volta,. Sembrerebbe che la moglie dell’erede al trono abbia mandato un messaggio piuttosto polemico all’attrice pochi giorni prima del matrimonio., stressata anche per via delle minacce del padre, pronto a vendere ...

... esce quasi contemporaneamente a 'Spare - Il minore', il volume del principepubblicato in ... verso papa Bergoglio, padre Georg lo fa trasparire quandodi come diventò un prefetto della ...Nel memorialeil deteriorarsi del rapporto con suo fratello William, l'erede al trono, ammette di aver ucciso 25 persone in Afghanistan, e dice che furono William e sua moglie Kate che ... Regno Unito, Harry racconta lite con il fratello William: “Mi ha attaccato fisicamente” Harry a rischio per l'incoronazione Sebbene Carlo III non abbia ancora ritirato l’invito, che però non è stato inviato, gli altri membri della famiglia ...La verticale in boxer e l’orsacchiotto da tenere stretto stretto al petto. Hai voglia a non essere curiosi di chincaglierie reali, ma certi dettagli che il secondogenito Harry racconta in Spare – Il m ...