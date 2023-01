Harry Potter e la pietra filosofale | Robin Williams ha quasi ottenuto il ruolo di Hagrid

(Di giovedì 12 gennaio 2023)e lauscì nel lontano novembre 2001, lanciando Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton e tutta una serie di altri membri del cast nella stratosfera di Hollywood. Ancheavrebbe potuto far parte del cast, c’è andato molto vicino. Per anni, l’attore è stato uno di quegli attori il cui nome è sempre stato legato al franchise di, ma non gli è mai stato permesso di interpretare un. Secondo quanto riferito,sperava di interpretare due personaggi iconici dima, a causa di una regola imposta dalla produzione, è stato rifiutato due volte: per ildie di Lupin. Parlando con l’Huffington Post nel ...

BadTaste.it Cinema

e la pietra filosofale è il primo film della saga cinematografica tratta dalla serie di sette libri pubblicata da J. K Rowling e diventata un vero classico della letteratura per ragazzi. ...Tra i film da non perdere vi consigliamo : Immancabile come ogni anno arriva l'attesa Maratonasu Italia 1 , si parte questa sera alle 21.25 , ovviamente con il primo film della saga di ... Harry Potter: Harry Melling spiega che la sua esperienza sul set è stata diversa dal resto del cast Stasera - 12 gennaio - andrà in onda, su Italia 1, Harry Potter e la prima filosofale, primo capitolo della saga fantasy. La tradizionale maratona ha quindi ufficialmente inizio.Harry Potter su Italia 1 quando va in onda il maghetto più amato della storia. La maratona è uno dei momenti più attesi dai fan, che pur avendo magari tutta la saga disponibile in home video non ...