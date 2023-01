Harry e Meghan verso l’addio? “Lite furiosa | interviene la polizia” | divorzio sempre più vicino

(Di giovedì 12 gennaio 2023)più? Dopo le vendite record di Spare (500 mila copie in appena 24 ore solo nel Regno Unito),deve fare i conti con un gossip sconvolgente: unacon la moglieche andrebbe ad anticipare l’imminentedivorziano? L’ultimo gossip La Royal Family... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ilmessaggero.it

Inutili le domande sul fratello. William ignora la curiosità dei presenti e tira dritto. In ... Di certo i dettagli sulla lite con la cognata, causata da varie inezie, tra cui l'abito delle ...non ha risparmiato di accuse William e Kate. Del fratello ha raccontato diversi episodi di aggressività, scatenata daMarkle. Addirittura il Principe di Galles lo ha sbattuto a terra ... Harry e Meghan nella bufera, evacuata la villa in California. E oggi esce il libro Spare in tutto il mondo: co Nicole Thalia chi è, scopriamo chi è la corista italiana che ha cantato al matrimonio reale del Principe Harry e Meghan Markle ...La promozione del libro del principe Harry, Spare , è entrata nel vivo con una copertura mediatica da far invidia ai premi Pulitzer: solo nella serata… Leggi ...