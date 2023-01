“Hai fatto impazzire Diletta Leotta” | la reazione di Ostigard | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E’ sempre più alta l’attesa in vista della prossima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo si preannuncia spettacolare la partita tra Napoli e Juventus. Nel frattempo si è verificato un nuovo siparietto che riguarda. La stagione entra nel vivo, è bellissima la corsa scudetto con tante squadre ancora in corsa per il primo posto. La favorita alla vittoria finale è proprio la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a mantenere 7 punti di vantaggio sulle rivali. Al secondo posto Milan e Juventus, distanti 7 punti. I rossoneri sono in difficoltà, sono reduci dal pareggio in campionato contro la Roma e dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Torino. Discorso opposto per i bianconeri, capaci di mettere in serie 8 vittorie di fila. La Vecchia Signora è tornata in corsa per il primo posto. ...