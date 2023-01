Il Sole 24 ORE

... lo ha affermato il ministro dell'Economia tedesco Robert(Verdi) nel corso di una conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda sull'invio di carri armatida parte della ...Nel relativo iter è coinvolto il dicastero guidato da. Finora, la Germania si è sempre opposta all'invio deiin Ucraina, sostenendo che nessuno Stato occidentale ha fornito carri ... Habeck: Leopard polacchi a Ucraina Per Germania altra decisione ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il vicecancelliere tedesco Robert Habeck ha dichiarato che Berlino non ostacolerà la fornitura di carri armati Leopard di fabbricazione tedesca all’Ucraina, annunciata mercoledì dal presidente Andrzej ...