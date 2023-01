Guido de Il Mondo di Patty fa coming out | chi è il fidanzato di Santiago Talledo

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A 13 anni dalla fine de Ildiè tornato a far parlare di sé, ma non per fatti legati alla serie che l’ha reso famoso in tutto ildi Patito Feo lo scorso dicembre ha fattoout ed ha pubblicato alcuni scatti insieme al, Antoni Gelabert. In realtà i rumor sulla presunta omosessualità dicircolavano già durante la messa in onda de Ildie qualcuno insinuava addirittura che ‘’ segretamente uscisse con un altro protagonista del telefilm. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Santi...