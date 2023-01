Guida TV | programmi di stasera | giovedì 12 gennaio 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023)aitv della prima serata di oggi,12.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Che Dio ci aiuti 7 Fiction RAI2 Che c’è di nuovo Infotainment RAI3 Splendida Cornice Show RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Coppa Italia: Roma-Genoa Calcio ITALIA1 Harry Potter e la Pietra Filosofale Film LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME Il Principe Harry: l’intervista/Harry e William – Conflitto reale Documentario CIELO Belly of the Beast – Ultima missione Film TV8 Quelle brave ragazze Docureality NOVE Presa Mortale Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

Guida TV

