(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen – Con l’attenzione mediatica focalizzata oggi principalmente su Ucraina e Iran, troppo facilmente i governi e la stampa occidentale si dimenticamartoriata. L’agenzia di stampa araba SANA, riporta l’intervento del ministro dell’agricoltura eriforma agrariano, Muhammad Hassan Qatana, alla FAO, l’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura. Il ministro di Assad ha affermato che le circostanze eccezionali, che lasta attraversando a causacontro ilinternazionale e delleinflitte dall’Occidente, hanno causato ingenti perdite e gravemente compromesso i risultati di molti anni disostenibile. Il ministro Muhammad Hassan Qatana in ...

Il Primato Nazionale

...Damasco ha vietato tutte le importazioni turche a causa della loro partecipazione allain ... che hanno ucciso migliaia in Turchia in tre decenni di. I curdi sanno che la Turchia è un ...fredda finita, guarda caso. Una vicenda che verosimilmente, passò sulla testa dello stesso ... Ma la tenuta davanti alla sfida delfu esemplare e, se Dalla Chiesa sconfisse il ... Guerra, terrorismo e sanzioni impediscono lo sviluppo della Siria "Fuggiti negli scorsi anni in Turchia a causa della guerra, sempre più migranti siriani torneranno in patria". Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, specificando che "circa 550mila rifugiati ...Verità storica sugli Anni di piombo, donando alla Capitale anche un Museo nazionale della memoria per le vittime del terrorismo. L’Osservatorio nazionale lancia un appello a tutti i candidati presiden ...