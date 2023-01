Guerra del tartufo | “Da ottobre 400 cani avvelenati a morte in tutta Italia” Il valore del prezioso tubero è alle stelle

(Di giovedì 12 gennaio 2023), minacce e danneggiamenti al territorio. Sono le tecniche della “del” che si sta combattendo inla penisola tra i cavatori. In una stagione in cui la quantità è ridotta, a causa del caldo e dell’estrema siccità, ma la qualità è alta, i prezzi delsono saliti e con loro sono aumentati gli episodi di contrasto tra i raccoglitori. A farne le spese, però, sono soprattutto i loro. Secondo alcune stime, riportate da Il Corriere, in, da, sono già 400 gli animali uccisi dai bocconidisseminati dai concorrenti. DLangheCrete Senesi, da Acqualagna all’Umbria, ...

Il Fatto Quotidiano

Senza scordarsi degli effetti dellasui trasporti e il caro energia. Ecco il micidiale mix di cause alla basecrescente allarme sulla carenza dei farmaci su cui il ministro della Salute ...Terna, in un contesto caratterizzato dallae dalla conseguente crisi energetica che ha ... Palermo e Salerno, le città in cui approderanno i caviTyrrhenian Link. Guerra del tartufo: “Da ottobre 400 cani avvelenati a morte in tutta Italia” A quasi due anni dal colpo di stato del febbraio 2021, l'organizzazione di monitoraggio sui diritti umani Human Rights Watch ha denunciato che la giunta birmana, al potere da allora, ha intensificato ...I gestori lamentano l’”ondata di fango” contro la categoria. Il ministro Pichetto: la protesta “è un legittimo diritto” ...