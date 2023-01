Gué Pequeno ospite del Festival di Sanremo 2023 | ecco quando

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nel corso delle ultime ore, è stata resa nota l’ospitata aldidel cantante Guéche sarà in collegamento dalla nave nella serata del giovedì, ovvero quella del 9 febbraio. Vista l’occasione, il famoso rapper ha rilasciato anche delle dichiarazioni su Madame sulla quale ha detto che, indipendentemente dalla sua scelta, appare piuttosto colpito dall’accanimento. D’altronde, prosegue Gué, la cantante ha deciso di essere presente sui social su ogni tema, illustrandola come una Fedez al femminile! Intanto, non ci resta che chiederci se Madame deciderà di replicare anche alle affermazioni di Gué. Staremo a vedere! Gué (Gué) saràa #, in collegamento dalla nave nella serata del giovedì. E su Madame ...

Il 14 novembre del 2021 ha rivelato il cambio di pseudonimo daa Guè, il rapper dunque è cresciuto e spiega così il suo cambiamento. 'Perchè sono diventato grande... In America ci sono ...L'anteprima del nuovo lavoro di Guè (che per molti resta Guè) in centro a Milano. L'appuntamento è per le 21 di giovedì 12 gennaio a Piazza Affari per ascoltare il nuovo album di Guè 'Madreperla', in uscita venerdì 13. Si tratta di un evento gratuito, ... La musica di Guè in anteprima in Piazza Affari a Milano