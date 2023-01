Guè | l’ascolto in anteprima del disco Madreperla in Piazza Affari

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Questa sera insi potrà ascoltare in diffusione inil nuovo album di GuèGiovedì 12 gennaio alle ore 21.00 ina Milano, in collaborazione con Amazon Music e Island Records, si potrà ascoltare in diffusione inil nuovo album di Guè, in uscita venerdì 13 gennaio.in diffusione sarà a ingresso libero per tutti. Con la sua indiscussa capacità di lasciare il segno a ogni nuova uscita, Guè torna a sorpresa ad appena 13 mesi dal precedente album Gvesus (certificato doppiodi platino) con, prodotto interamente da Bassi Maestro, leggenda della scena italiana hip hop. Guè è uno degli artisti italiani più amati e ...