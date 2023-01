Guè in radiovisione su Rtl 102 5 | sarà ospite di “The flight”

Leggi su lopinionista

MILANO – Nel pomeriggio di domani, venerdì 13 gennaio, dalle ore 15 alle ore 16, Guèin, su Rtl 102.5, durante la trasmissione radiofonica "The" con Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Il rapper presenterà il suo ultimo album 'Madreperla', in uscita proprio il 13 gennaio, che è la somma di 12 brani, numerosi featuring inattesi e 'intergenerazionali', e la partnership d'eccezione con Bassi Maestro. In lui Guè ha ritrovato "un producer con la cultura e la conoscenza adatte per realizzare questo puzzle". Tra gli ospiti del disco figurano Paky, Anna, Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo, Marracash, Rkomi, Mahmood e Napoleone.