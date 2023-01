Grey' s Anatomy | Meredith se ne va e noi ricordiamo gli altri addii clamorosi delle serie tv

Today.it

Il momento dell'addio - o meglio, dell'arrivederci - si avvicina per Ellen Pompeo e la sua Meredith. Nell prossimo episodio di's, in onda negli Stati Uniti il 23 febbraio e poco dopo in Italia in streaming su Disney+ , colei che è stato il volto della serie per quasi due decenni saluterà i suoi colleghi del...La 19esima stagione di'ssi prepara dunque ad un cambiamento importante. Come andranno le cose senza la dottoressaNonostante dunque Ellen Pompeo non sarà più presente in modo ... Grey's Anatomy si prepara a dire addio a Ellen Pompeo nel nuovo emozionante promo Meredith Grey si prepara a lasciare definitivamente Seattle nell'emozionante promo di Grey's Anatomy 19, in arrivo a febbraio su ABC.Andrà in onda negli Stati Uniti il 23 febbraio l'episodio in cui la storica protagonista del medical drama lascerà Seattle: ecco nuovi dettagli.