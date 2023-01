Grazie ragazzi | recensione del film con Antonio Albanese | aspettando la bellezza

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ladidi Riccardo Milani connel ruolo di un attore che insegna a recitare a dei detenuti. Nel cast Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara. Nello scrivere ladiprecisiamo subito che la storia alla base del nuovodi Riccardo Milani è vera: nel 1985, in Svezia, un gruppo di detenuti è sparito nel nulla dopo aver ottenuto il permesso di esibirsi in uno spettacolo teatrale. Ripresa anche dal cinema francese nella pellicola Un triomphe, continua ad appassionare. Il regista italiano ha voluto però cambiare diverse cose, su tutte il finale. Quello che gli interessa non è infatti la fuga dei protagonisti, ma il loro avvicinamento all'arte. È un ...