Grazie ragazzi | la recensione | analizzando Godot

Leggi su screenworld

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È ormai una garanzia il sodalizio artistico fra il regista Riccardo Milani e l’attore Antonio Albanese, alla quarta collaborazione dopo Papà o mamma? (2017) e il dittico di Come un gatto in tangenziale (2017 e 2021). Questa volta senza Paola Cortellesi, ma nuovamente, dopo la commedia sulla condivisione dei figli, alle prese con il remake di una pellicola francese (per l’esattezza Un anno condi Emmanuel Courcol, uscito nel 2020 e a sua volta liberamente basato su fatti reali avvenuti in Svezia). Il terzo, per Milani, che nel 2022 ha anche firmato Corro da te con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Un filone che gli porta fortuna? Proviamo a rispondere nella nostradiGenere: CommediaDurata: 117 minutiUscita: 12 gennaio 2023 ...