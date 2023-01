Grant Benson torna su RTL 102 5 | ecco il grande Show del weekend a “No problem – W l’Italia”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ogni venerdì, a partire dal 13 gennaio,sarà co-conduttore su RTL 102.5 a “No– W”, dalle 11:00 alle 13:00, con Luca Viscardi, Charlie Gnocchi e Carolina Rey. Una squadra che assicura al pubblico unoimperdibile., che attualmente è speaker di “Radio 3” ed è co-fondatore di “Radio Morcote International”, ha lavorato a lungo a RTL 102.5 negli anni Duemila. È stato uno dei fondatori de “La famiglia giù al nord” insieme a Luca Viscardi, Antonio Gerardi e Jennifer Pressman. Leggi anche –> Su Rai Play “STAY IN SCAMPIA”: le storie di quattro ragazzi presenti alloRed Bull 64 Bars Live «Quando mi ha chiamato Lorenzo Suraci ho avuto la stessa sensazione di quando ti chiama un amico che non senti da tanto tempo. Ed ho detto ...

