Grande lutto nel mondo della musica | Perché ricorderemo Jeff Beck?

Leggi su ck12

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non è solo ildello sport a dover fare i conti con un serie di tristi lutti. Anche lain queste ore piange un artista di straordinaria importanza, scomparso per una meningite batterica Strappato alla vita improvvisamente a causa di una meningite batterica contratta poco tempo prima. La notizia è stata tristemente data dalla sua famiglia, che sta cercando di elaborare una “tremenda perdita” e che, per tale ragione ha chiesto privacy in queste ore difficili e strazianti.è morto (ck12.it)Ma sono già in centinaia gli artisti dell’interoche hanno reso omaggio a colui che è considerato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi nonché tra i pionierichitarra rock, famoso non solo per gli innumerevoli ...