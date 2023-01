Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi | Edoardo Donnamaria è un pò bambino | deve crescere

Fanpage.it

Tra i più attivi commentatori delVip , c'è senz'altro il padre di Antonella Fiordelisi , attivissimo sui social e pronto a difendere la figlia e sostenerla fuori dalla Casa di Cinecittà. Gf Vip: Stefano Fiordelisi ...Alberto De Pisis esplode contro Luca Onestini e Oriana Marzoli, "andat[...] Alberto De Pisis sembra non riuscire più a sopportare il comportamento di due gieffini, ch [...] Amaurys è ... Preoccupazione per George Ciupilan chiuso in sauna, Daniele: Il GF mi ha chiesto di controllare In servizio nella stessa fabbrica in cui il 22enne ha perso la vita c’erano anche la mamma e il fratello, che lavorano anche loro per la stessa azienda ...Grande commozione a Pontelongo (Padova), ma anche a Piove di Sacco, per la morte di Alessandra Mazzucato, di 57 anni, gli ultimi dei quali vissuti al centro residenziale per anziani Umberto I ...