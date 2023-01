Grande Fratello Vip 7 | cambio di programmazione di Mediaset

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tramite un comunicato stampaha comunicato che dopo il periodo natalizio ladelle reti tornerà a pieno regime e in particolare per ilVip 7 è previsto il ritorno della doppia puntata settimanale che dovrebbe però cambiare giorno rispetto al 2022 in quanto tornano anche le fiction e le collocazioni dei vari appuntamenti vanno risistemate a dovere. Vediamo nel dettaglio cosa dice Piersilvio Berlusconi tramite l’ufficio stampa. Novità sulla messa in onda del GF Vip 7 Da poche ore è stato diffuso il seguente comunicato stampa di: ” …Quanto all’intrattenimento, “Vip” che non si è mai interrotto nemmeno durante le feste tornerà ad avere due puntate a settimana nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di ...