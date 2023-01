Granata nel torace del soldato | l’operazione in Ucraina

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un’operazione per estrarre unanon esplosa dal corpo di undell’. Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno di Kiev, sui social pubblica la foto che documenta l’intervento eseguito dal chirurgo militare Andrii Verba., per estrarre ladaldel militare, è stata effettuata alla presenza di due militari del genio, che in sala operatoria hanno guidato i medici per evitare che l’ordigno esplodesse. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

