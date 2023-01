Granata inesplosa tolta dal petto di un soldato ucraino

la Repubblica

Qualcuno parla di miracolo commentando quanto accaduto a un soldato ucraino che si è visto asportare dal petto, precisamente da sotto al cuore, una. Un intervento chirurgico già destinato a entrare nei libri di medicina. A raccontare l'episodio, unico nel suo genere, la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar. "Non ...... Haruki Murakami! 12 Gennaio Musica Muore Jeff Beck, pioniere del rock: aveva 78 anni 12 Gennaio Attualità Ucraina,nel petto di un soldato: la rimozione 12 Gennaio CyberZONe ... Kiev: tolta una granata inesplosa dal petto di un soldato ucraino Qualcuno parla di miracolo commentando quanto accaduto a un soldato ucraino che si è visto asportare dal petto, precisamente da sotto al cuore, una granata inesplosa. Un intervento ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...