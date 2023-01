Governo | nessun intervento sulle accise carburanti Giorgetti | «Monitoriamo i prezzi»

ilgazzettino.it

... nell'immediato, costi elevati in termini di consenso elettorale chegruppo dirigente, il ... Anche al cospetto di undi destra che, come è evidente dalle prime scelte operate, adotta ...... al centro di una possibile riforma del, incontra nelle aule dei tribunali. I numeri più ... emerge che su un totale di 513 ci sono state 18 condanne,patteggiamento, 256 assoluzioni, 152 ... Benzina, fonti governo: nessun intervento sulle accise è previsto. Domani i gestori a Palazzo Chigi Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...La possibilità di accedere a un bonus benzina da 200 euro per i lavoratori dipendenti è stata prorogata fino a marzo. La misura è contenuta nel decreto varato il 10 gennaio dal consiglio dei ministri ...