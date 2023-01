Governo modifica Dl benzina | tagli ai prezzi in caso di più incassi Iva Buoni benzina esentasse per tutto il 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il Consiglio dei ministri ha deciso di apportare alcune modifiche al decreto sulla trasparenza dei carburanti. Il comunicato di Palazzo Chigi recita: "si è stabilito che, in presenza di un aumento ...

A due giorni dal primo via libera, il governo cambia il decreto sulla benzina. Il Consiglio dei ministri ha modificato il testo che era stato deliberato appena quarantotto ore fa, martedì 10 gennaio, contenente norme sulla trasparenza dei prezzi. Il governo già modifica il decreto sulla benzina. Meloni: "Tagliamo le accise se ci sono maggiori incassi Iva" La possibilità di accedere a un bonus benzina da 200 euro per i lavoratori dipendenti è stata prorogata fino a marzo. La misura è contenuta nel decreto varato il 10 gennaio dal consiglio dei ministri. "In presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell'IVA, il maggiore introito incassato potrà ..."