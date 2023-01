Governo | Meloni | ' avanti a testa alta | non perdiamo un minuto'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il quadro generale è piuttosto complesso, diciamo che non siamo stati fortunati, ma il destino ti sfida per metterti alla prova. La cosa che mi spaventa di più è non riuscire a raccontare agli italiani che questosta procedendo con determinazione, a, senza perdere une con la consapevolezza che questa nazione si può risollevare. Nonostante le intemperie che sono molte, noi ce la possiamo fare però ce la dobbiamo fare insieme". Così il premier Giorgiain un'intervista al tg1.

la Repubblica

Tutto il"ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma del primo Dpcm sulle opere ... E' quanto ha dichiarato la premier, Giorgiameta questoha dei problemi: non ne raggiunge mai una. Anzi, raggiunge sempre quella sbagliata . Come con la benzina:voleva ridurne il costo, non mi pare che sia andata così. Hanno ... Sciopero benzinai contro il governo, le reazioni. Ciriani: "Non ce l'abbiamo con voi". Renzi: "Combinate dann… 'Roma e l'Italia intera si preparano a celebrare un evento indissolubilmente legato all'identità stessa della Città Eterna'.«Questo governo sta precedendo con determinazione e testa alta», così il premier Giorgia Meloni nell'intervento a Tg1. «Lavoriamo per dare priorità ...