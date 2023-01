(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il premier Giorgiadovrebbe riunire, in tarda mattinata, ie idi Fdi. Sul tavolo, l'azione di governo e i prossimi passi da compiere.

OlbiaNotizie

Ilsi difende addossando la responsabilità dei rincari alle speculazioni dei benzinai. I ... Ora aspettiamo di vedere cosa succederà alle pompe di benzina alla vigilia dello sciopero,e ...Come già accaduto per le 17 persone mortescorso a Juliaca, nella regione di Puno. Circostanze che fanno pensare ad abusi nella repressione messa in atto dalle forze di polizia. Il segretario ... **Governo: lunedì Meloni riunisce capigruppo e ministri Fdi**